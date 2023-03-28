Завершился сезон Sochi Drift Challenge

Завершился четвёртый сезон соревнований Sochi Drift Challenge сезона-2022/2023 на «Сочи Автодроме». Сезон-2022/2023 собрал около 100 спортсменов, трансляции соревнований в официальной группе «ВКонтакте» «РОСГОНКИ» собрали более 5,5 млн просмотров, а финал посетило более 6000 зрителей.

Первый этап серии состоялся в декабре 2022 года, а следующие – в январе и феврале и прошли без зрителей. Финал можно было наблюдать не только в онлайн-трансляции, но и с трибун «Сочи Автодрома».

По итогам финального этапа победу одержал Григорий Гусев, компанию на подиуме ему составили Илья Полищук из команды «Культура Заноса», представляющей Санкт-Петербург, и Григорий Бурлуцкий из Carville Racing.

Несмотря на то что Григорий Гусев дважды одержал победу в этапах Sochi Drift Challenge сезона-2022/2023, в общем зачёте он занял лишь третье место. Победителем по итогам всего чемпионата стал Григорий Бурлуцкий, серебро забрал Никита Шиков.

В командном зачёте на первую ступень пьедестала поднялась команда Carville Racing. Но втором месте оказалась команда «Культура Заноса», а третье место забрала команда MEGA DRIVE.

По завершении четвёртого этапа пилоты порадовали зрителей заездами под названием «Супер три баттл», где несколько автомобилей уходили в управляемый занос.

Алексей Титов, генеральный директор АНО «РОСГОНКИ», заявил:

— Благодаря совместной работе с Аркадием Цареградцевым Sochi Drift Challenge перешёл из муниципального соревнования в событие всероссийского масштаба! SDC — это прямое общение молодёжи с профессионалами своего дела, это развитие не только спортивной составляющей, но и технических и инженерных навыков участников, это привлечение внимания к федеральной территории «Сириус» как к месту, где можно реализовать себя! А внимания привлечено было сполна, ведь зрители следили за чемпионатом весь сезон в режиме онлайн, а трибуны «Сочи Автодрома» приняли более шести тысяч человек в ходе финального этапа! Всё, что увидели зрители онлайн и на трибунах «Сочи Автодрома», – это большой труд всей команды. Я выражаю благодарность Аркадию Цареградцеву, всем участникам, почитателям дисциплины дрифт и автоспорта в целом и до встречи в следующем сезоне!»

Аркадий Цареградцев, идейный вдохновитель, вице-чемпион мира по дрифтy, добавил:

«Вместе с командой АНО «РОСГОНКИ» мы провели лучший из всех сезонов Sochi Drift Challenge. Я рад, что нам удалось на единственном в России всесезонном треке развивать дрифт в таких невероятных масштабах, принимать гостей от Калининграда до Южно-Сахалинска и делать праздник для наших зрителей!»