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Источник: «Феррари» представит модифицированный SF-23 к Гран-при Эмилии-Романьи

Источник: «Феррари» представит модифицированный SF-23 к Гран-при Эмилии-Романьи
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Команда Формулы-1 «Феррари» представит модифицированный SF-23 к Гран-при Эмилии-Романьи, сообщает Motorsport.

На Гран-при Эмилии-Романьи в конце мая команда продемонстрирует новую версию своего болида. Помимо нового днища и пересмотренной задней подвески, «Феррари» создаст новый дизайн боковых понтонов (связанный с нынешней концепцией, но с менее уникальным внешним видом, чем прежде).

Напомним, по итогам Гран-при Саудовской Аравии пилоты «Феррари» Карлос Сайнс и Шарль Леклер показали шестой и седьмой результаты соответственно. Победителем стал пилот «Ред Булл» Серхио Перес. Вторым был его напарник по команде Макс Ферстаппен. Тройку сильнейших замкнул Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».

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