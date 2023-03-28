Падди Лоу: ни у одной команды не было такого преимущества, как у «Мерседеса» в 2014-м

Бывший технический директор «Мерседеса» Падди Лоу на фоне разговоров о подавляющем доминировании «Ред Булл» вспомнил о выступлении немецкой команды в 2014 году.

«Я не думаю, что у какой-либо другой команды когда-либо было такое большое преимущество. В 2014-м мы сами могли решать, какого преимущества добьёмся перед соперниками. И это продолжалось в течение нескольких гонок. Не знаю, почему многие сейчас делают из этого такой секрет. Не нужно этого стыдиться. Инженеры просто отлично поработали над двигателем. Это было одно из самых выдающихся достижений в истории автоспорта. Откровенно говоря, это привело к огромному отрыву, который был весьма неловким для других производителей силовых установок», — приводит слова Лоу Motorsport-Total.

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