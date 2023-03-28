Ферстаппен: Гран-при Австралии традиционно будет тяжёлым для «Ред Булл»

Двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Австралии, который пройдёт в Мельбурне с 31 марта по 2 апреля.

«Я с нетерпением жду возможности снова поехать в Австралию. Всегда приятно быть там и немного насладиться Мельбурном, хотя с точки зрения гонок он не был слишком добр к нам на протяжении многих лет. Трасса великолепна, есть несколько скоростных поворотов, и я наслаждаюсь заездами на ней. Надеюсь, мы сможем провести хорошую гонку в этот уикенд. Нам просто нужно, чтобы трасса была прямой и устойчивой. «Ред Булл» не выигрывал в Австралии с 2011 года, так что давайте посмотрим, что мы сможем сделать на этот раз», — приводит слова автогонщика GPblog.

Напомним, последнюю победу для «Ред Булл» на трассе в Мельбурне принёс немецкий автогонщик Себастьян Феттель в 2011 году. Также в той гонке третье место занял российский пилот Виталий Петров, для которого это был первый подиум Формулы-1 в карьере.