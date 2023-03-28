Водитель машины безопасности Ф-1 рассказал о скандальной концовке сезона-2021

Водитель машины безопасности Формулы-1 Бернд Майландер рассказал, что считает семикратного чемпиона мира, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона непростым гонщиком из-за своего стиля пилотирования, а также вспомнил о скандальной концовке сезона в 2021 году.
«С Хэмилтоном всегда нужно быть аккуратным и постоянно смотреть в зеркало заднего вида. У Льюиса есть такая привычка прятаться, он находится в слепой зоне. Что касается Абу-Даби-2021, то я помню, как прошёл зону хоспиталити, не снимая шлема, и сел в самом конце. При виде происходящего у меня был лишь один вопрос «Что сейчас произошло?» — цитирует Майландера Auto Motor und Sport.
На Гран-при Абу-Даби в 2021 году машина безопасности выехала в конце гонки и вернулась на пит-лейн на последнем круге. В итоге Макс Ферстаппен обогнал Льюиса Хэмилтона и впервые в карьере стал чемпионом Формулы-1.
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