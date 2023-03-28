Вышел трейлер нового сериала про Макса Ферстаппена

Стриминговая платформа Viaplay Nederland представила трейлер нового сериала о двукратном чемпионе мира и пилоте «Ред Булл» Максе Ферстаппене. Об этом сообщает Sports Illustrated.
Сам сама платформа обещает, что их работа «даст зрителям и поклонникам Формулы-1 беспрецедентный доступ к жизни Макса. Фильм впервые раскроет сложную личность, стоящую за блистательным талантом. Зрители смогут увидеть, как юноша стремится к совершенству и часто чувствует на своих плечах груз огромного внимания СМИ».
«На протяжении последнего сезона я предоставил Viaplay доступ к своей жизни, чтобы получить честный и личный взгляд со стороны. Надеюсь, что эта история даст зрителям возможность увидеть, какие факторы внесли вклад в успех, которого мы достигли. Также надеюсь, что фанаты автогонок по всему миру получат представление об упорной работе, целеустремлённости и страсти, которые требуются для гонок», – сказал сам Ферстаппен.
Премьера трёхсерийного сериала «Макс Ферстаппен: анатомия чемпиона» состоится 2 апреля, в этот же день планируется провести гонку Гран-при Австралии следующего этапа Формулы-1.
- 28 марта 2023
-
20:18
-
19:47
-
19:45
-
18:52
-
18:40
-
18:16
-
18:10
-
18:04
-
17:39
-
17:34
-
17:25
-
16:18
-
16:03
-
15:29
-
15:20
-
14:26
-
14:26
-
13:35
-
13:23
-
12:40
-
12:07
-
10:56
-
10:54
-
09:59
-
00:28
- 27 марта 2023
-
23:37
-
22:49
-
21:41
-
20:46
-
19:43
-
18:49
-
18:33
-
17:27
-
16:36
-
16:05