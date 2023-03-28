Вышел трейлер нового сериала про Макса Ферстаппена

Стриминговая платформа Viaplay Nederland представила трейлер нового сериала о двукратном чемпионе мира и пилоте «Ред Булл» Максе Ферстаппене. Об этом сообщает Sports Illustrated.

Сам сама платформа обещает, что их работа «даст зрителям и поклонникам Формулы-1 беспрецедентный доступ к жизни Макса. Фильм впервые раскроет сложную личность, стоящую за блистательным талантом. Зрители смогут увидеть, как юноша стремится к совершенству и часто чувствует на своих плечах груз огромного внимания СМИ».

«На протяжении последнего сезона я предоставил Viaplay доступ к своей жизни, чтобы получить честный и личный взгляд со стороны. Надеюсь, что эта история даст зрителям возможность увидеть, какие факторы внесли вклад в успех, которого мы достигли. Также надеюсь, что фанаты автогонок по всему миру получат представление об упорной работе, целеустремлённости и страсти, которые требуются для гонок», – сказал сам Ферстаппен.

Премьера трёхсерийного сериала «Макс Ферстаппен: анатомия чемпиона» состоится 2 апреля, в этот же день планируется провести гонку Гран-при Австралии следующего этапа Формулы-1.