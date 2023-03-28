Босс «Астон Мартин» признался, что хотел попросить Феттеля заменить Стролла на ГП Бахрейна

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак признался, что хотел попросить четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля подменить Лэнса Стролла на Гран-при Бахрейна.

Напомним, Стролл сломал оба запястья в ходе предсезонной подготовки и рисковал пропустить первую гонку сезона.

«У меня было такое искушение, да, 100%. Но мы этого не сделали, потому что очень уважаем Себастьяна и, с учётом принятого им решения завершить карьеру, было бы неправильно просить об этом. Мы не хотели поставить его в неудобное положение.

Мы поддерживаем связь, общались и на Новый год, он поздравлял нас с подиумом в Бахрейне. Я сказал, что это и его заслуга, потому что он действительно поднял нас на ступень выше в последние два года. Он направлял нас во многих областях, где мы многому научились, так что он, безусловно, внёс свою лепту. Но он доволен своим решением уйти. Он не пожалел об этом», — приводит слова Крака RacingNews365.