Алан Джонс: думаю, Пиастри может стать чемпионом мира
Поделиться
Чемпион мира 1980 года Алан Джонс оценил перспективы соотечественника, пилота «Макларена» Оскара Пиастри стать обладателем чемпионского титула.
«Я думаю, он мог бы стать чемпионом мира. Время от времени в Формуле-1 появляются невероятные таланты, и, мне кажется, сейчас это Пиастри. Везде, где ранее участвовал Оскар, он становился чемпионом. Не так много пилотов могут похвастаться подобным. Так что у Пиастри есть всё, чтобы стать чемпионом», — приводит слова Джонса Daily Mail.
Для Оскара Пиастри нынешний сезон стал дебютным в Формуле-1. Австралийский гонщик заменил Даниэля Риккардо в «Макларене».
В первых двух гонках сезона Пиастри не набирал очков. Следующий этап пройдёт в Австралии в ближайшие выходные.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 марта 2023
-
22:56
-
22:13
-
21:30
-
20:38
-
20:35
-
20:18
-
19:47
-
19:45
-
18:52
-
18:40
-
18:16
-
18:10
-
18:04
-
17:39
-
17:34
-
17:25
-
16:18
-
16:03
-
15:29
-
15:20
-
14:26
-
14:26
-
13:35
-
13:23
-
12:40
-
12:07
-
10:56
-
10:54
-
09:59
-
00:28
- 27 марта 2023
-
23:37
-
22:49
-
21:41
-
20:46
-
19:43
Партнерский контент