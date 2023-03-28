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Алан Джонс: думаю, Пиастри может стать чемпионом мира

Алан Джонс: думаю, Пиастри может стать чемпионом мира
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Чемпион мира 1980 года Алан Джонс оценил перспективы соотечественника, пилота «Макларена» Оскара Пиастри стать обладателем чемпионского титула.

«Я думаю, он мог бы стать чемпионом мира. Время от времени в Формуле-1 появляются невероятные таланты, и, мне кажется, сейчас это Пиастри. Везде, где ранее участвовал Оскар, он становился чемпионом. Не так много пилотов могут похвастаться подобным. Так что у Пиастри есть всё, чтобы стать чемпионом», — приводит слова Джонса Daily Mail.

Для Оскара Пиастри нынешний сезон стал дебютным в Формуле-1. Австралийский гонщик заменил Даниэля Риккардо в «Макларене».

В первых двух гонках сезона Пиастри не набирал очков. Следующий этап пройдёт в Австралии в ближайшие выходные.

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