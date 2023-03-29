Льюис Хэмилтон: догнать «Ред Булл» — каким же великим будет это достижение!
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Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением о сложностях, с которыми столкнулась команда в нынешнем сезоне, а также высказался о желании навязать борьбу «Ред Булл».
«Мы знаем, что не идеальны, но всегда можем стать лучше. Это то, к чему мы всегда стремимся. Сейчас в нашем распоряжении нет отличной машины, но мы движемся шаг за шагом. Мы знаем, что можем вернуться в борьбу. Это будет самая трудная задача, с которой мы когда-либо сталкивались — вернуться туда, где мы хотим быть, и догнать «Ред Булл». Но каким же великим будет это достижение!» — приводит слова Хэмилтона пресс-служба «Мерседеса».
Льюис Хэмилтон гоняет по улицам японского города:
Ранее Хэмилтон вспомнил о переходе в «Мерседес».
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