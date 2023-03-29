ФИА решила расширить стартовые поля на решётке в Мельбурне после штрафов Алонсо и Окона

На Гран-при Формулы-1 в Австралии стартовые поля на решётке будут расширены на 20 см. Об этом сообщил журналист Auto Motor und Sport Андреас Хаупт в социальных сетях.

Напомним, во время этапов в Бахрейне и Джидде сразу два пилота (Фернандо Алонсо и Эстебан Окон) были оштрафованы за то, что выехали за пределы своей стартовой позиции.

Гран-при Австралии состоится в ближайшие выходные.

Гран-при Бахрейна. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 57 кругов.

2. Серхио Перес («Ред Булл») +12,0 сек.

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +38,6.

4. Карлос Сайнс («Феррари») +48,1.

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +51,0.

6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +54,5.

7. Джордж Расселл («Мерседес») +55,9.

8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1.12,6.

9. Пьер Гасли («Альпин») +1.13,8.

10. Александер Албон («Уильямс») +1.29,8.