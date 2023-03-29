Мик Шумахер рассказал, когда он планирует вернуться на стартовую решётку в Формуле-1
Поделиться
Резервный пилот «Мерседеса» Мик Шумахер заявил, что планирует попасть на стартовую решётку Формулы-1 к 2024 году.
«Цель — вернуться в Формулу 1 в 2024 году. Цель всех нас, гонщиков, — стать чемпионом мира, и моя цель тоже.
К сожалению, в этом сезоне места нет, но быть резервным гонщиком в «Мерседесе» — это, конечно, тоже шаг вперёд. В такой огромной команде я могу многому научиться и, надеюсь, взять это с собой для моей будущей карьеры в Формуле-1», — приводит слова Шумахера GrandPX.news.
Мик Шумахер покинул «Хаас» по окончании прошлого сезона, так как в команде приняли решение не продлевать контракт с гонщиком. Шумахер стал резервным пилотом «Мерседеса», а его место в «Хаасе» занял Нико Хюлькенберг.
Комментарии
- 29 марта 2023
-
12:48
-
12:36
-
12:17
-
11:58
-
11:51
-
11:01
-
10:54
-
10:28
-
10:18
-
00:52
- 28 марта 2023
-
23:54
-
23:44
-
22:56
-
22:13
-
21:30
-
20:38
-
20:35
-
20:18
-
19:47
-
19:45
-
18:52
-
18:40
-
18:16
-
18:10
-
18:04
-
17:39
-
17:34
-
17:25
-
16:18
-
16:03
-
15:29
-
15:20
-
14:26
-
14:26
-
13:35
Партнерский контент