Алонсо высказался о ключевой составляющей на Гран-при Австралии для достижения результатов

Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о предстоящем выступлении на Гран-при Австралии. Этап в Мельбурне состоится с 31 марта по 2 апреля. Как считает Фернандо, вероятнее всего, ключевым в достижении успеха в Австралии станет выступление в квалификации.
«Мы отправляемся в Австралию в хорошем настроении, завоевав несколько подиумов подряд, и надеемся развить эти результаты и в нынешний уикенд. До сих пор наша машина довольно хорошо показала себя на двух разных трассах. Тем не менее мы сохраняем концентрацию, чтобы и дальше добиваться высоких результатов.
В Австралии всегда интересно соревноваться. Будет интересно посмотреть, чем трасса отличается от предыдущих лет. Думаю, она будет ещё быстрее, чем в прошлом году, и, надеюсь, мы увидим больше обгонов. Как всегда, квалификация, скорее всего, будет ключевой в Альберт-Парке. Поэтому нам нужно убедиться, что в субботу мы покажем хорошие результаты и в итоге наберём как можно больше очков в гонке», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Астон Мартин».
«Астон Мартин» показал первый выезд нового болида на трассу:
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