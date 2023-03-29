Первая ракетка мира Алькарас обратился к Фернандо Алонсо с помощью ребуса

Испанский теннисист Карлос Алькарас после победы над Томми Полом в 1/8 финала турнира ATP в Майами с помощью ребуса обратился к соотечественнику Фернандо Алонсо, выступающему в Формуле-1.
По завершении поединка Алькарас подошёл к камере и написал на защитном стекле «33? Скоро». Таким образом Карлос поддержал Алонсо, одержавшего в Ф-1 32 победы, последняя из которых состоялась в мае 2013 года, но рассчитывающего до конца карьеры выиграть ещё хотя бы один Гран-при.
Ещё одна версия расшифровки ребуса касается победы в чемпионате. 33 — это основной номер Макса Ферстаппена, который, выиграв титул в 2021 и 2022 годах, получил право использовать номер 1. Возможно, теннисист таким образом призвал Фернандо Алонсо отобрать у Ферстаппена чемпионство и вынудить того вернуться к основному номеру 33.
В сезоне-2023 Алонсо выступает за «Астон Мартин», в двух прошедших гонках испанец дважды финишировал третьим, а в общем зачёте уступает лишь Ферстаппену и его партнёру по команде «Ред Булл» Серхио Пересу.
Третий этап Формулы-1 сезона-2023 — Гран-при Австралии — состоится в воскресенье, 1 апреля.
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