Источник: Дмитрий Мазепин сохраняет планы по созданию своей команды Формулы-1

Российский предприниматель Дмитрий Мазепин рассматривает возможность создания собственной команды в Формуле-1, сообщила в своём телеграм-канале First Place журналистка Мария Мельникова.

«Вчера у меня состоялся интересный разговор с «неназываемым источником», близким к Д.А. Мазепину. Речь шла о том, что Дмитрий Аркадьевич не оставил идеи завести в Формуле-1 свою команду и готов вложиться в новый проект, имея свободные средства. Особенно актуально это сообщение выглядит на фоне двух новостей.

Первая касается того, что Никита Мазепин выиграл в международном суде апелляцию против запрета на участие в Формуле-1 и говорит о том, что не оставил намерений вернуться в Формулу-1. Таким образом он теперь имеет возможность вернуться в чемпионат, однако, возникает вопрос, интересует ли какую-то команду его кандидатура. Мазепин-старший уже дважды предпринимал попытки завести свою команду в Формуле-1. Первый раз, когда хотел выкупить «Форс Индия», но Лоуренс Стролл преуспел лучше, второй раз, когда налаживал мосты с «Хаасом», но мы все хорошо знаем, чем это закончилось.

На фоне всего этого появляется вторая новость – про команду «Хайтек», имеющую амбиции войти в Формулу-1 и вроде бы тоже подавшей заявку на рассмотрение своей кандидатуры. По информации канала «Вестникъ формул», Оливер Оукс, который после начала СВО стал владельцем более 75% акций команды «Хайтек», ранее принадлежавших Мазепиным, видит дальнейшее развитие команды в Формуле-1 в качестве сателлита (выражаясь футбольным языком) «Мерседеса».

Что касается акций «Хайтека», то упорно говорят, что Оукс является просто доверенным лицом Дмитрия Мазепина и осуществляет все операции под его руководством. С этим же коррелирует информация и о сотрудничестве с «Мерседесом» – мы помним, как Никита неоднократно участвовал в тестах этой команды. Так что, если пазл сложится, особого удивления это не вызовет, но в Формуле-1 может появиться условно-российская команда и российский пилот», — говорится в сообщении Telegram-канала First Place.