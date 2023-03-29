«Осторожно, впереди кенгуру». Чжоу показал шлем для Гран-при Австралии

Китайский гонщик «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу разместил новый пост на своей официальной странице в социальных сетях, показав шлем, в котором выступит на Гран-при Австралии. Дизайн шлема выполнен с отсылками к австралийскому колориту.
«Осторожно, впереди кенгуру», — написал Гауньюй.
Фото: https://twitter.com/ZhouGuanyu24
Фото: https://twitter.com/ZhouGuanyu24
Фото: https://twitter.com/ZhouGuanyu24
Фото: https://twitter.com/ZhouGuanyu24
Гран-при Австралии состоится с 31 марта по 2 апреля. После двух этапов нынешнего сезона Формулы-1 Чжоу занимает 17-е место в общем зачёте пилотов, пока не набрав ни одного очка. У его напарника по команде, финна Валттери Боттаса, 4 балла. Боттас занимает девятую позицию. Возглавляет рейтинг пилот австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен (44 очка).
Валттери Боттас вручил Хэмилтону картину со своим обнажённым фото:
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