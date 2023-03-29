У Эдриана Ньюи истекает контракт с «Ред Булл»

У главного технического директора «Ред Булл» Эдриана Ньюи истекает контракт с командой по окончании нынешнего сезона, сообщает журналист Том Кларксон. При этом знаменитый инженер настроен на то, что подпишет с «быками» новое соглашение. Будущее Ньюи сейчас обсуждается в команде, руководители ищут возможность продлить его пребывание в команде.

Ньюи был назначен руководителем технического отдела «Ред Булл» после перехода из «Макларена» в 2005 году.

В прошедшем сезоне Формулы-1 «Ред Булл» досрочно выиграл Кубок конструкторов.

Ранее руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о рабочем графике конструктора австрийской команды Эдриана Ньюи.

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