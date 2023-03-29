«Хонда» обжалует наказание Марка Маркеса за аварию на Гран-при Португалии

Команда MotoGP «Хонда» подтвердила, что подала апелляцию на штраф испанского гонщика Марка Маркеса. Напомним, за аварию на Гран-при Португалии Маркес получил наказание в виде двух длинных кругов на Гран-при Аргентины. Позже стало известно, что из-за того, что этот этап гонщик пропустит, наказание будет перенесено на следующий этап.

«Команда считает, что корректировка штрафа, произошедшая через два дня после первоначальной санкции, не соответствует действующему регламенту чемпионата. По этой причине команда намерена использовать все средства правовой защиты в рамках действующих правил для отстаивания своих прав и законных интересов, которые, по нашему мнению, были нарушены», — говорится в сообщении пресс-службы команды.

Апелляция «Хонды» будет рассмотрена стюардами. Если после этого команда будет не удовлетворена, то сможет обратиться в Апелляционный суд MotoGP.