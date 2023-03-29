Инсайдер рассказал о планах «Феррари» по обновлению машины на ближайших Гран-при

Инсайдер Джулиано Дукесса рассказал о планах «Феррари» по обновлениям машины на ближайшие Гран-при.

«Слышал, что «Феррари» вряд ли выпустит большое уникальное обновление. В основном это будет специальный квалификационный пакет для Имолы, где меньшее количество доступных комплектов шин усложнит работу. Весь комплект будут привозить в несколько заходов вплоть до Барселоны, но реальные изменения не совсем понятны.

Последняя часть обновлений запланирована на Гран-при Испании. Мелкие детали и, может быть, новое днище, возможно, будут готовы раньше. В сложившейся ситуации главное сейчас — не скорость обновлений, а чтобы машина действительно начала прогрессировать.

В техническом офисе непростая ситуация, опять большое давление. Очевидно, что это нормальное явление, поскольку производительность SF-23 нуждается в значительном улучшении», — написал Джулиано Дукесса в своих социальных сетях.