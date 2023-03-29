Хэмилтона на мероприятии титульного спонсора «Мерседеса» назвали восьмикратным чемпионом

Ведущий спонсорского мероприятия компании Petronas в Малайзии представил Льюиса Хэмилтона как «восьмикратного чемпиона мира». Видео было распространено в социальных сетях.
Это уже не первый случай, когда Хэмилтона называют восьмикратным чемпионом мира, — в прошлом году на подобном мероприятии ведущий также назвал Хэмилтона восьмикратным чемпионом мира.
На деле же на счету Льюиса Хэмилтона семь титулов — в 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 и 2020 годах. В сезоне-2021 Хэмилтон был близок к тому, чтобы побить рекорд Михаэля Шумахера по количеству выигранных чемпионатов, однако уступил Максу Ферстаппену из «Ред Булл» в спорном финале сезона в Абу-Даби.
Прошлый сезон Хэмилтон закончил лишь на шестой позиции в общем зачёте, а чемпионом мира во второй раз подряд стал Ферстаппен.
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