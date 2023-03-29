«Сегодня ты на пьедестале, а через месяц в тебя плюют на улице». Инженер — о «Феррари»

Бывший инженер «Феррари» Роб Смедли высказался о давлении общественности в итальянской команде.
«Думаю, что для всего руководства, особенно для тех, кто вынужден общаться со СМИ, это огромная ответственность. В этом нет никаких сомнений. Я сам говорил в прошлом — «Феррари» можно описать как религию. Определённо. Это национальная команда, так что вы представляете нацию, а не бренд. Ван нужна не просто толстая, вам нужна резиновая кожа, чтобы справляться с происходящим.
Я это помню и сам. Вас буквально ставят на пьедестал, а через месяц или два люди могут буквально плеваться в вас на улице. Так что это очень сложно. Нужно сопоставлять плюсы и минусы, чтобы у вас был правильный подход с точки зрения эмоционального восприятия. Это важно, чтобы продолжать работать изо дня в день.
Когда люди говорят вам о том, какой вы замечательный, — не нужно слушать их. То же самое можно сказать, и когда вам говорят о том, что вы мусор. Думаю, Фред Вассёр готов к этому. Он хороший парень, он долгое время был в автоспорте на руководящих должностях. Он знает, на что подписался. Здесь другой уровень давления, но с этим просто нужно смириться», — приводит слова Смедли Motorsport Week.
- 29 марта 2023
-
18:52
-
18:35
-
17:49
-
16:50
-
15:39
-
15:30
-
14:20
-
13:30
-
13:19
-
12:48
-
12:36
-
12:17
-
11:58
-
11:51
-
11:01
-
10:54
-
10:28
-
10:18
-
00:52
- 28 марта 2023
-
23:54
-
23:44
-
22:56
-
22:13
-
21:30
-
20:38
-
20:35
-
20:18
-
19:47
-
19:45
-
18:52
-
18:40
-
18:16
-
18:10
-
18:04
-
17:39