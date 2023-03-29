Пиастри ответил на часто задаваемые о нём вопросы в поисковых системах. Видео
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Пресс-служба команды Формулы-1 «Макларен» опубликовала забавное видео с участием австралийского новичка команды Оскара Пиастри в преддверии его домашнего этапа — Гран-при Австралии.
В видео Пиастри ответил на часто задаваемые вопросы о нём в поисковой системе Google.
В частности, Пиастри рассказал о своём итальянском происхождении, ответил о том, гоняется ли он в картинге. Кроме того, Оскар признался, что уже семь лет не живёт в Австралии.
Также Оскар рассказал, где начал выступления в картинге, и о том, почему он выбрал для себя номер 81.
Помимо этого, Оскар рассказал, кто является его спортивным кумиром, — австралиец назвал Айртона Сенну, Алена Проста и Майкла Джордана.
Пиастри пока не набрал очков за первые две гонки Формулы-1.
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