Пиастри ответил на часто задаваемые о нём вопросы в поисковых системах. Видео

Пресс-служба команды Формулы-1 «Макларен» опубликовала забавное видео с участием австралийского новичка команды Оскара Пиастри в преддверии его домашнего этапа — Гран-при Австралии.

В видео Пиастри ответил на часто задаваемые вопросы о нём в поисковой системе Google.

В частности, Пиастри рассказал о своём итальянском происхождении, ответил о том, гоняется ли он в картинге. Кроме того, Оскар признался, что уже семь лет не живёт в Австралии.

Также Оскар рассказал, где начал выступления в картинге, и о том, почему он выбрал для себя номер 81.

Помимо этого, Оскар рассказал, кто является его спортивным кумиром, — австралиец назвал Айртона Сенну, Алена Проста и Майкла Джордана.

Пиастри пока не набрал очков за первые две гонки Формулы-1.