В «Ауди» оценили шансы на поставки моторов клиентским командам в Формуле-1

Исполнительный директор «Ауди» Адам Бейкер оценил возможность поставки моторов клиентским командам.

«Мы не можем исключать, что будем поставлять двигатели клиентским командам, потому что такое обязательство прописано в регламенте. Но, если учитывать то, что на сезон-2026 подтверждены уже шесть производителей двигателей, статистически шансы на это невелики. Сейчас у нас нет стадии активного поиска клиентов. Мы полностью сосредоточены на нашем партнёрстве с «Заубером».

Сейчас мы развиваем деятельность в двух направлениях. Во-первых, мы строим новую инфраструктуру и развиваем уже имеющуюся в Нойбурге. Нам повезло, что у нас есть самое современное оборудование и много испытательных стендов, чтобы начать работу над проектом. Но пока мы работаем над реализацией планов в среднесрочной перспективе.

Во-вторых, мы работаем над самим силовым агрегатом и концепцией автомобиля 2026 года», — приводит слова Адама Бейкера PlanetF1.