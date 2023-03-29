Бывший инженер «Феррари» не согласился с предложением сократить число тренировок

Бывший инженер «Феррари» и «Уильямса» Роб Смедли не согласился с предложением об отмене тренировок.

«Командам, а особенно небольшим, и так не очень легко из-за лимита расходов, им приходится серьёзно перераспределять бюджет на модернизацию болида. А сейчас ещё и предлагают отменить тренировки. Времени на трассе будет мало, а, значит, станет меньше возможностей разобраться в особенностях поведения машины и добиться прогресса, решив свои проблемы», — приводит слова Роба Смедли Sky Sports.

Ранее исполнительный директор Формулы-1 и бывший руководитель «Феррари» Стефано Доменикали рассказал о желании сократить количество тренировок во время Гран-при.

В настоящий момент во время уикенда проводится три сессии свободных заездов. Исключением являются этапы со спринтерскими гонками — тогда на трассе проводится две тренировки.