Бывший инженер «Феррари» не согласился с предложением сократить число тренировок

Бывший инженер «Феррари» и «Уильямса» Роб Смедли не согласился с предложением об отмене тренировок.
«Командам, а особенно небольшим, и так не очень легко из-за лимита расходов, им приходится серьёзно перераспределять бюджет на модернизацию болида. А сейчас ещё и предлагают отменить тренировки. Времени на трассе будет мало, а, значит, станет меньше возможностей разобраться в особенностях поведения машины и добиться прогресса, решив свои проблемы», — приводит слова Роба Смедли Sky Sports.
Ранее исполнительный директор Формулы-1 и бывший руководитель «Феррари» Стефано Доменикали рассказал о желании сократить количество тренировок во время Гран-при.
В настоящий момент во время уикенда проводится три сессии свободных заездов. Исключением являются этапы со спринтерскими гонками — тогда на трассе проводится две тренировки.
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