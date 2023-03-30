Расписание трансляций Гран-при Австралии Формулы-1 2023 года

С 31 марта по 2 апреля на автодроме «Альберт-Парк» состоится Гран-при Австралии Формулы-1, параллельно с которым пройдут первые этапы сезона серий поддержки — Формулы-2 и Формулы-3.

Все заезды в Австралии будут транслироваться в Великобритании на телеканале Sky Sports. Кроме того, трансляция будет доступна на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Setanta Sports.

Что касается трансляции в России, то официально гонки Формулы-1, Формулы-2 и Формулы-3 посмотреть на территории РФ нельзя.

Расписание трансляций уикенда в Австралии (время московское)

Пт, 31 марта

00:50 — тренировка Формулы-3

2:00 — тренировка Формулы-2

4:30 — первая тренировка Гран-при Австралии Формулы-1

6:00 — квалификация Формулы-3

8:00 — вторая тренировка Гран-при Австралии Формулы-1

9:30 — квалификация Формулы-2

Сб, 1 апреля

2:45 — спринтерская гонка Формулы-3

4:30 — третья тренировка Гран-при Австралии Формулы-1

6:20 — спринтерская гонка Формулы-2

8:00 — квалификация Гран-при Австралии Формулы-1

Вс, 2 апреля

2:05 — основная гонка Формулы-3

4:35 — основная гонка Формулы-2

8:00 — Гран-при Австралии, гонка Формулы-1

«Чемпионат» проведёт текстовые трансляции всех сессий Формулы-1 в Австралии.