Расписание трансляций Гран-при Австралии Формулы-1 2023 года

С 31 марта по 2 апреля на автодроме «Альберт-Парк» состоится Гран-при Австралии Формулы-1, параллельно с которым пройдут первые этапы сезона серий поддержки — Формулы-2 и Формулы-3.
Все заезды в Австралии будут транслироваться в Великобритании на телеканале Sky Sports. Кроме того, трансляция будет доступна на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Setanta Sports.
Что касается трансляции в России, то официально гонки Формулы-1, Формулы-2 и Формулы-3 посмотреть на территории РФ нельзя.
Расписание трансляций уикенда в Австралии (время московское)
Пт, 31 марта
00:50 — тренировка Формулы-3
2:00 — тренировка Формулы-2
4:30 — первая тренировка Гран-при Австралии Формулы-1
6:00 — квалификация Формулы-3
8:00 — вторая тренировка Гран-при Австралии Формулы-1
9:30 — квалификация Формулы-2
Сб, 1 апреля
2:45 — спринтерская гонка Формулы-3
4:30 — третья тренировка Гран-при Австралии Формулы-1
6:20 — спринтерская гонка Формулы-2
8:00 — квалификация Гран-при Австралии Формулы-1
Вс, 2 апреля
2:05 — основная гонка Формулы-3
4:35 — основная гонка Формулы-2
8:00 — Гран-при Австралии, гонка Формулы-1
«Чемпионат» проведёт текстовые трансляции всех сессий Формулы-1 в Австралии.
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