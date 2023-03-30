Дэвидсон: Перес показал, что в отдельный день он способен сравниться с Ферстаппеном

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Энтони Дэвидсон поделился мнением о противостоянии между Максом Ферстаппеном и Серхио Пересом.

«Думаю, между ними много надежд на титульный бой. Серхио показал, что в отдельный день он способен сравниться с Максом Ферстаппеном. Скрестим пальцы, чтобы он нашёл уверенность и искренне верил, что он может побороться за титул», — приводит слова Дэвидсона GPFans.

Напомним, Перес одержал победу на Гран-при Саудовской Аравии. Эта гонка стала уже пятой выигранной мексиканцем в карьере. Второй результат показал его напарник Ферстаппен. При этом Серхио выражал недовольство в связи с тем, что быстрейший круг показал Макс, ускорившийся в концовке.

После двух гонок сезона-2023 Ферстаппен лидирует в чемпионате мира с 44 очками, Перес, на счету которого 43 балла, располагается на второй позиции.