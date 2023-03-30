Дэвидсон: Перес показал, что в отдельный день он способен сравниться с Ферстаппеном

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Энтони Дэвидсон поделился мнением о противостоянии между Максом Ферстаппеном и Серхио Пересом.
«Думаю, между ними много надежд на титульный бой. Серхио показал, что в отдельный день он способен сравниться с Максом Ферстаппеном. Скрестим пальцы, чтобы он нашёл уверенность и искренне верил, что он может побороться за титул», — приводит слова Дэвидсона GPFans.
Напомним, Перес одержал победу на Гран-при Саудовской Аравии. Эта гонка стала уже пятой выигранной мексиканцем в карьере. Второй результат показал его напарник Ферстаппен. При этом Серхио выражал недовольство в связи с тем, что быстрейший круг показал Макс, ускорившийся в концовке.
После двух гонок сезона-2023 Ферстаппен лидирует в чемпионате мира с 44 очками, Перес, на счету которого 43 балла, располагается на второй позиции.
- 30 марта 2023
-
00:50
-
00:47
-
00:00
- 29 марта 2023
-
22:49
-
22:43
-
22:00
-
21:56
-
20:59
-
20:54
-
20:20
-
19:57
-
19:53
-
18:52
-
18:35
-
17:49
-
16:50
-
15:39
-
15:30
-
14:20
-
13:30
-
13:19
-
12:48
-
12:36
-
12:17
-
11:58
-
11:51
-
11:01
-
10:54
-
10:28
-
10:18
-
00:52
- 28 марта 2023
-
23:54
-
23:44
-
22:56
-
22:13