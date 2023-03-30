Даннер не верит, что Перес сможет навязать борьбу Ферстаппену

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Кристиан Даннер не верит, что Серхио Перес способен навязать борьбу за титул Максу Ферстаппену.

«Он так глубоко в сердце верит, что он способен победить Ферстаппена, что он лучше. Но, стоит сказать, у него нет шансов. Ферстаппен лучший пилот во всех отношениях, и ему приходится мириться с этим. Конечно, для «Ред Булл» хорошо иметь запасной вариант, но Ферстаппен намного лучше. И именно поэтому команде нужен счастливый, удовлетворённый Ферстаппен, который также может идеально развивать свой собственный потенциал», — приводит слова Даннера PlanetF1.

Напомним, Перес одержал победу на Гран-при Саудовской Аравии. Эта гонка стала уже пятой выигранной мексиканцем в карьере. Второй результат показал его напарник Ферстаппен. При этом Серхио выражал недовольство в связи с тем, что быстрейший круг показал Макс, ускорившийся в концовке.

После двух гонок сезона-2023 Ферстаппен лидирует в чемпионате мира с 44 очками, Перес, на счету которого 43 балла, располагается на второй позиции.