Маси посетил паддок Формулы-1 впервые после скандальной гонки в Абу-Даби в 2021 году

Бывший гоночный директор Формулы-1 Майкл Маси вернулся в паддок впервые за полтора года после скандальной гонки в Абу-Даби в 2021 году. В эти выходные пройдёт Гран-при Австралии Формулы-1.

Маси посетил паддок Формулы-1

Тогда Маси дал рестарт гонки на последнем круге и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен успел обойти лидера Льюиса Хэмилтона и финишировал первым, став чемпионом мира.

После инцидента Маси был переведён на другую должность в структуре Международной автомобильной федерации, а по ходу прошлого сезона покинул организацию и стал председателем комиссии серии V8 Supercars, где сменил Нила Кромптона. Гоночными директорами Формулы-1 в прошлом сезоне были Нильс Виттих и Эдуардо Фрейташ.

Также в декабре прошлого года появлялась информация о том, что Маси может стать руководителем Гран-при Австралии.