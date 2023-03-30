Хэмилтон поблагодарил бразильский суд за решение оштрафовать Нельсона Пике

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал решение бразильского суда оштрафовать Нельсона Пике почти на $ 1 млн за расистские и гомофобные высказывания в адрес британца.

Пике называл Хэмилтона «негиньо», но позже принёс извинения.

«Я вспоминаю, когда это произошло и я дал комментарий по ситуации. По-прежнему считаю, что мы не должны давать платформу для высказываний людей, которые полны ненависти. Хотел бы поблагодарить правительство Бразилии. Думаю, они показали людям, что такое недопустимо и привлекли его к ответственности. Расизм и гомофобия неприемлемы. Им нет места в нашем обществе. Поэтому мне нравится, что они показали, что отстаивают права. Хотел бы, чтобы больше стран поступали так же. Вы видели принятый закон в Уганде (прим. — казнь за гомосекусуализм). Очевидно, в Африке и на Ближнем Востоке есть более 30 стран с подобными законами. Из этого можно многому научиться», — приводит слова Хэмилтона Motorsport.