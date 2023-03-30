Хэмилтон: вижу себя в «Мерседесе» до конца карьеры

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заверил, что хотел бы остаться в немецкой команде до конца профессиональной карьеры.

«Я по-прежнему чувствую себя здесь как дома. Честно говоря, вижу себя в «Мерседесе» до последних дней профессиональной карьеры. У меня замечательные партнёры по команде, у нас отличные отношения. До тех пор, пока я могу продолжать помогать команде двигаться вперёд, действительно вносить вклад в успехи, я буду тут. Но если наступит момент, когда я почувствую, что не могу этого делать, то придёт время уступить место молодому пилоту», — приводит слова Хэмилтона Reuters.

Контракт Льюиса Хэмилтона с «Мерседесом» истекает в конце нынешнего сезона. В прошлом сезоне британский пилот впервые в карьере не смог выиграть ни одной гонки за год.