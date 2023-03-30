«Это не было недопониманием». Ферстаппен опроверг заявление Переса о быстрейшем круге

Двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался по поводу заявления своего товарища по команде Серхио Переса, который сказал, что ситуация с быстрейшим кругом на Гран-при Саудовской Аравии возникла из-за недопонимания внутри команды.

Напомним, мексиканец выиграл гонку, а Ферстаппен стал вторым. Голландец, понимая, что не сможет догнать напарника по команде, снизил темп за несколько кругов до финиша, а на последнем круге проехал быстрейший круг и заработал дополнительный балл. В дальнейшем Серхио выражал недовольство этим поступком Макса.

«Это не было недопониманием. То же самое спрашивали и в Бахрейне, но с другой стороны. В команде не было разговоров по поводу этого», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.