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Сайнс: «Ред Булл» создал машину, которая уничтожила всю оппозицию в Формуле-1

Сайнс: «Ред Булл» создал машину, которая уничтожила всю оппозицию в Формуле-1
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался по поводу соперничества с «Ред Булл».

«Конечно, это один из самых трудных моментов — не буду врать. С 2021 года мы находимся на подъёме. С момента моего прихода 2021 год уже был хорошим шагом в правильном направлении — мы прошли путь от шестого места до третьего, а затем произошло изменение регламента, которое позволило нам сделать огромный шаг в 2022 году.

Мы ожидали, что в этом году окажемся в похожем положении, но, к сожалению, есть команда «Ред Булл», которая уничтожила оппозицию, создав машину, которая явно превосходит все остальные.

Нам совершенно ясно, где слабые стороны нашей машины, где сильные стороны «Ред Булл». И теперь вся команда работает в одном направлении, пытаясь сократить это отставание», — приводит слова Сайнса ESPN.

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