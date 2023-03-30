Леклер: чемпионский титул в этом сезоне ещё возможен

Пилот «Феррари» Шарль Леклер уверен, что ещё может побороться за титул чемпиона мира в нынешнем сезоне, но подчеркнул, что в Австралии «Скудерия» не сможет побороться за победу.

«Возможен ли титул в этом сезоне? Конечно. Сезон только начался. Мы не можем притворяться, что у нас всё хорошо, и у нас получится бороться за победу уже в этот уикенд. Нужно быть реалистами. Сейчас наша скорость далека от того, на что мы нацеливаемся. Но опять же, сезон длинный, готовятся обновления. Мы надеемся, что они позволят сократить отставание от «Ред Булл», который сейчас в другой лиге. Но ещё есть и «Астон Мартин».

Команда понимает, что нужно работать. Но мы не считаем, что титул недосягаем — сезон только начался», — цитирует Леклера Sky Sports.

У Шарля Леклера после двух гонок восемь набранных очков.