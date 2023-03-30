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Льюис Хэмилтон: мне не о чем говорить с Маси

Льюис Хэмилтон: мне не о чем говорить с Маси
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Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон отреагировал на информацию о том, что бывший гоночный директор Формулы-1 Майкл Маси также находится на трассе «Альберт-Парк» в преддверии Гран-при Австралии.

Стоит отметить, что Маси посетил паддок впервые после скандального инцидента на Гран-при Абу-Даби в 2021 году.

«Нет, я с ним не общался. Сейчас я сосредоточен на своём будущем и хочу вернуться в борьбу за победы. Говорить с Маси мне не о чем», — приводит слова Хэмилтона Daily Mail.

Напомним, в Абу-Даби Маси дал рестарт гонки на последнем круге, после чего Макс Ферстаппен опередил Льюиса Хэмилтона, выиграв гонку и впервые став чемпионом мира.

После инцидент Майкл Маси полгода продолжал работу в структуре ФИА на другой должности, а летом прошлого года покинул организацию. Сейчас он вернулся в Австралию и стал председателем комиссии серии V8 Supercars.

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