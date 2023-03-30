Расселл выразил мнение, что в Формуле-1 достаточно оставить одну тренировку

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поддержал идею руководителя Формулы-1 Стефано Доменикали сократить количество свободных тренировок.

При этом Расселл призвал сохранить одну тренировку без начисления очков.

«У нас нет тестов, и, на мой взгляд, одной сессии достаточно для того, чтобы сделать всё необходимое. Формула-1 — вершина автоспорта, и не хочется, чтобы у нас совсем не было возможности пробовать что-то новое. В этом иногда и красота: у тебя есть 60-минутная сессия, в которой можно экспериментировать. Если же сразу бороться за очки, то вряд ли ты попробуешь что-то новое.

Конечно, чем больше тренировок, тем увереннее ты себя чувствуешь в болиде. Но я не считаю правильным, что в Формуле-1 втрое больше тренировок, чем в младших сериях. Это им нужно дать больше тренировок», — приводит слова Расселла RaceFans.