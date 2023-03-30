Перес: раньше «Ред Булл» выставлял вторую машину только потому, что был обязан это делать

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес выразил уверенность в поддержке со стороны команды в потенциальной борьбе за чемпионский титул.
«Я верю в то, что команда предоставит нам одинаковые возможности. Конечно, когда я присоединился к команде, дела обстояли совершенно иначе. Фактически команда выставляла две машины, потому что была обязана, понимаете. Сейчас же я могу сказать, что действительно чувствую себя частью команды. У меня здесь есть своё место, меня уважают.
Я верю, что у меня такая же поддержка, как и у Макса, и что у меня будут такие же возможности бороться за титул, как и у Макса. Для гонщика это просто отлично», — приводит слова Серхио Переса Motorsport.
После двух этапов сезона Перес занимает второе место в личном зачёте, уступая одно очко Максу Ферстаппену.
- 30 марта 2023
-
17:53
-
17:14
-
16:28
-
15:55
-
14:54
-
14:15
-
14:10
-
13:50
-
12:53
-
12:41
-
12:11
-
12:00
-
11:04
-
10:37
-
10:26
-
10:13
-
10:04
-
00:50
-
00:47
-
00:00
- 29 марта 2023
-
22:49
-
22:43
-
22:00
-
21:56
-
20:59
-
20:54
-
20:20
-
19:57
-
19:53
-
18:52
-
18:35
-
17:49
-
16:50
-
15:39
-
15:30