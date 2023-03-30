Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Перес: раньше «Ред Булл» выставлял вторую машину только потому, что был обязан это делать

Перес: раньше «Ред Булл» выставлял вторую машину только потому, что был обязан это делать
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес выразил уверенность в поддержке со стороны команды в потенциальной борьбе за чемпионский титул.

«Я верю в то, что команда предоставит нам одинаковые возможности. Конечно, когда я присоединился к команде, дела обстояли совершенно иначе. Фактически команда выставляла две машины, потому что была обязана, понимаете. Сейчас же я могу сказать, что действительно чувствую себя частью команды. У меня здесь есть своё место, меня уважают.

Я верю, что у меня такая же поддержка, как и у Макса, и что у меня будут такие же возможности бороться за титул, как и у Макса. Для гонщика это просто отлично», — приводит слова Серхио Переса Motorsport.

После двух этапов сезона Перес занимает второе место в личном зачёте, уступая одно очко Максу Ферстаппену.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023