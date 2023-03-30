Перес: раньше «Ред Булл» выставлял вторую машину только потому, что был обязан это делать

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес выразил уверенность в поддержке со стороны команды в потенциальной борьбе за чемпионский титул.

«Я верю в то, что команда предоставит нам одинаковые возможности. Конечно, когда я присоединился к команде, дела обстояли совершенно иначе. Фактически команда выставляла две машины, потому что была обязана, понимаете. Сейчас же я могу сказать, что действительно чувствую себя частью команды. У меня здесь есть своё место, меня уважают.

Я верю, что у меня такая же поддержка, как и у Макса, и что у меня будут такие же возможности бороться за титул, как и у Макса. Для гонщика это просто отлично», — приводит слова Серхио Переса Motorsport.

После двух этапов сезона Перес занимает второе место в личном зачёте, уступая одно очко Максу Ферстаппену.