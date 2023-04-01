Формула-1, Гран-при Австралии: третья тренировка, онлайн-трансляция

Сегодня, 1 апреля, на временной уличной трассе «Альберт-Парк» в Мельбурне состоится третья свободная практика третьего этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2023 — Гран-при Австралии. Начало тренировки запланировано на 4:30 мск.

Напомним, в сезоне-2022 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший двукратным чемпионом мира. В нынешнем сезоне в личном зачёте на данный момент тоже лидирует Ферстаппен, представляющий Нидерланды. В сезоне-2023 в чемпионате мира вновь нет ни одного представителя России.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию третьей тренировки. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.

Формула-1. Гран-при Австралии. Онлайн-трансляция третьей практики