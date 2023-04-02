Формула-1, Гран-при Австралии: онлайн-трансляция гонки начнётся в 7:55
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Сегодня, 2 апреля, на временной уличной трассе «Альберт-Парк» в Мельбурне состоится гонка третьего этапа сезона-2023 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Австралии.
Напомним, в сезоне-2022 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший двукратным чемпионом мира. В нынешнем сезоне в личном зачёте на данный момент тоже лидирует Ферстаппен, представляющий Нидерланды. В сезоне-2023 в чемпионате мира вновь нет ни одного представителя России.
Начало гонки Формулы-1 запланировано на 8:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.
Формула-1. Гран-при Австралии — 2023. Онлайн-трансляция гонки
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