Формула-1, Гран-при Австралии: онлайн-трансляция гонки начнётся в 7:55

Сегодня, 2 апреля, на временной уличной трассе «Альберт-Парк» в Мельбурне состоится гонка третьего этапа сезона-2023 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Австралии.

Напомним, в сезоне-2022 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший двукратным чемпионом мира. В нынешнем сезоне в личном зачёте на данный момент тоже лидирует Ферстаппен, представляющий Нидерланды. В сезоне-2023 в чемпионате мира вновь нет ни одного представителя России.

Начало гонки Формулы-1 запланировано на 8:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.

Формула-1. Гран-при Австралии — 2023. Онлайн-трансляция гонки