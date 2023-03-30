Минарди: в свои 42 года Алонсо — тот же мальчишка
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Бывший руководитель команды Формулы-1 Джанкарло Минарди высказался о двукратном чемпионе серии испанце Фернандо Алонсо, ныне выступающем в составе «Астон Мартин».
«Должен сказать, что, когда я разговаривал с Фернандо несколько месяцев назад, я увидел всё того же мальчишку. Ему уже 42 года, но в нём по-прежнему есть жизнь и сила духа.
Алонсо — великий чемпион. Учитывая его способности и талант, он выиграл слишком мало титулов. Но у настоящих чемпионов всегда есть что-то большее. Сейчас он очень мотивирован. Он сделал правильный для себя выбор, пусть многим он и казался рискованным. Сейчас он в очень конкурентоспособной машине, и он всё ещё тот же Фернандо Алонсо», — приводит слова Минарди GPFans.
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