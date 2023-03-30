Леклер: не стоит ждать чудес от «Феррари» в Австралии
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился ожиданиями от Гран-при Австралии, который состоится в эти выходные в Мельбурне.
«Я не думаю, что нам стоит ждать чудес в эти выходные. Но после этого нас будет ждать трёхнедельный перерыв, так что мы постараемся как можно лучше использовать эту паузу, чтобы как можно быстрее подготовить новинки и установить их на машину. Мы стараемся пользоваться этой возможностью, чтобы стать конкурентоспособнее. Мы хотим сделать это как можно раньше. Сезон будет длинным, а позади всего две гонки», — приводит слова Шарля Леклера RACER.
Леклер занимает восьмую позицию в личном зачёте чемпионата мира после двух гонок, имея в своём активе всего шесть очков. «Феррари» находится на четвёртом месте в Кубке конструкторов.
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