Фиттипальди: у Расселла сейчас лучший шанс, чтобы опередить Хэмилтона

Двукратный чемпион мира Эмерсон Фиттипальди высказался о противостоянии напарников по «Мерседесу» Джорджа Расселла и Льюиса Хэмилтона.
«Конечно, Расселл сейчас невероятно агрессивен. Он стал опытнее, команда намного лучше узнала его. Сейчас он гораздо лучше подходит для команды. Это его лучший шанс опередить Льюиса Хэмилтона и показать, что у него высокий уровень. Будет очень интересно посмотреть, что произойдёт. На мой взгляд, его ситуация похожа на ту, в которой сейчас находится Серхио Перес. Сейчас он будет выкладываться на 11 процентов за рулём.
Начало нынешнего сезона похоже у Хэмилтона на то, что было в 2022 году. Ему нужно адаптироваться к машине, и он вернётся на прежний уровень. Он очень хорош, и мы это знаем. Никто не может отнять у него великий талант, но по какой-то причине машина ему не подходит, и ему нужно решить эту проблему и адаптироваться к технике», — приводит слова Фиттипальди RacingNews365.
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