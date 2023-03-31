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Ферстаппен — лучший в первой тренировке Гран-при Австралии, Хэмилтон — 2-й, Алонсо — 4-й

Ферстаппен — лучший в первой тренировке Гран-при Австралии, Хэмилтон — 2-й, Алонсо — 4-й
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На автодроме в Мельбурне завершилась первая тренировка третьего этапа Формулы-1 — Гран-при Австралии. Лучшее время по её итогам показал голландский пилот «Ред Булл» действующий чемпион мира Макс Ферстаппен. Второй результат продемонстрировал Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес». Топ-3 замкнул напарник Ферстаппена Серхио Перес.

Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо показал четвёртый результат, пилот «Феррари» Шарль Леклер был пятым.

Тренировка на 15 минут прерывалась красными флагами из-за проблем с работой GPS на трассе. Это создало несколько опасных ситуаций с трафиком, в связи с чем дирекция приняла решение остановить тренировку до исправления проблем. На это ушло около 15 минут.

Тренировка была завершена досрочно — на трассе остановился «Уильямс» Логана Сарджента.

Формула-1. Гран-при Австралии. Первая тренировка

МестоПилотКомандаВремяТип шин
1.Макс Ферстаппен«Ред Булл»1.18,790S
2.Льюис Хэмилтон«Мерседес»+0,433S
3.Серхио Перес«Ред Булл»+0,503M
4.Фернандо Алонсо«Астон Мартин»+0,527S
5.Шарль Леклер«Феррари»+0,588S
6.Карлос Сайнс«Феррари»+0,715S
7.Ландо Норрис«Макларен»+0,746S
8.Пьер Гасли«Альпин»+0,856S
9.Джордж Расселл«Мерседес»+0,909S
10.Лэнс Стролл«Астон Мартин»+0,976M
11.Александер Албон«Уильямс»+0,976M
12.Оскар Пиастри«Макларен»+0,987S
13.Нико Хюлькенберг«Хаас»+1,016S
14.Ник де Врис«Альфа Таури»+1,143M
15.Логан Сарджент«Уильямс»+1,284S
16.Эстебан Окон«Альпин»+1,385S
17.Юки Цунода«Альфа Таури»+1,609M
18.Валттери Боттас«Альфа Ромео»+1,629S
19.Гуаньюй Чжоу«Альфа Ромео»+1,779S
20.Кевин Магнуссен«Хаас»+2,357S
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