Ферстаппен — лучший в первой тренировке Гран-при Австралии, Хэмилтон — 2-й, Алонсо — 4-й

На автодроме в Мельбурне завершилась первая тренировка третьего этапа Формулы-1 — Гран-при Австралии. Лучшее время по её итогам показал голландский пилот «Ред Булл» действующий чемпион мира Макс Ферстаппен. Второй результат продемонстрировал Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес». Топ-3 замкнул напарник Ферстаппена Серхио Перес.
Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо показал четвёртый результат, пилот «Феррари» Шарль Леклер был пятым.
Тренировка на 15 минут прерывалась красными флагами из-за проблем с работой GPS на трассе. Это создало несколько опасных ситуаций с трафиком, в связи с чем дирекция приняла решение остановить тренировку до исправления проблем. На это ушло около 15 минут.
Тренировка была завершена досрочно — на трассе остановился «Уильямс» Логана Сарджента.
Формула-1. Гран-при Австралии. Первая тренировка
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|Тип шин
|1.
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|1.18,790
|S
|2.
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|+0,433
|S
|3.
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|+0,503
|M
|4.
|Фернандо Алонсо
|«Астон Мартин»
|+0,527
|S
|5.
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|+0,588
|S
|6.
|Карлос Сайнс
|«Феррари»
|+0,715
|S
|7.
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|+0,746
|S
|8.
|Пьер Гасли
|«Альпин»
|+0,856
|S
|9.
|Джордж Расселл
|«Мерседес»
|+0,909
|S
|10.
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|+0,976
|M
|11.
|Александер Албон
|«Уильямс»
|+0,976
|M
|12.
|Оскар Пиастри
|«Макларен»
|+0,987
|S
|13.
|Нико Хюлькенберг
|«Хаас»
|+1,016
|S
|14.
|Ник де Врис
|«Альфа Таури»
|+1,143
|M
|15.
|Логан Сарджент
|«Уильямс»
|+1,284
|S
|16.
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|+1,385
|S
|17.
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|+1,609
|M
|18.
|Валттери Боттас
|«Альфа Ромео»
|+1,629
|S
|19.
|Гуаньюй Чжоу
|«Альфа Ромео»
|+1,779
|S
|20.
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|+2,357
|S
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19:52
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19:02
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18:46
-
17:53
-
17:14
-
16:28
-
15:55
-
14:54
-
14:15
-
14:10
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13:50
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12:53
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12:41
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12:11
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