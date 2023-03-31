Ферстаппен — лучший в первой тренировке Гран-при Австралии, Хэмилтон — 2-й, Алонсо — 4-й

На автодроме в Мельбурне завершилась первая тренировка третьего этапа Формулы-1 — Гран-при Австралии. Лучшее время по её итогам показал голландский пилот «Ред Булл» действующий чемпион мира Макс Ферстаппен. Второй результат продемонстрировал Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес». Топ-3 замкнул напарник Ферстаппена Серхио Перес.

Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо показал четвёртый результат, пилот «Феррари» Шарль Леклер был пятым.

Тренировка на 15 минут прерывалась красными флагами из-за проблем с работой GPS на трассе. Это создало несколько опасных ситуаций с трафиком, в связи с чем дирекция приняла решение остановить тренировку до исправления проблем. На это ушло около 15 минут.

Тренировка была завершена досрочно — на трассе остановился «Уильямс» Логана Сарджента.

Формула-1. Гран-при Австралии. Первая тренировка