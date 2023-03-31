Формула-1 хочет ввести отдельные квалификации для спринтов и для гонок

Формула-1 хочет изменить формат проведения уик-энда со спринт-заездами. Речь идёт о введении дополнительной квалификации, об этом сообщает Auto Motor und Sport.

Если формат Гран-при будет изменён, то квалификация к гонке будет проходить в пятницу после свободных заездов. В субботу будут проводиться квалификация к спринту и сам спринтерский заезд. Главная гонка все также будет проходить в воскресенье.

Как сообщается, обновленный формат проведения уик-энда может быть опробован уже на Гран-при Азербайджана. Однако пока неясно, как это будет выглядеть, потому что «Пирелли» не хочет поставлять более 12-и комплектов шин на каждого гонщика для Гран-при со спринтерским заездом. «Шины уже на пути в Баку», — объясняет спортивный директор Марио Изола.

Напомним, Гран-при Азербайджана планируется провести с 28 по 30 апреля.