Формула-1 хочет ввести отдельные квалификации для спринтов и для гонок

Формула-1 хочет изменить формат проведения уик-энда со спринт-заездами. Речь идёт о введении дополнительной квалификации, об этом сообщает Auto Motor und Sport.
Если формат Гран-при будет изменён, то квалификация к гонке будет проходить в пятницу после свободных заездов. В субботу будут проводиться квалификация к спринту и сам спринтерский заезд. Главная гонка все также будет проходить в воскресенье.
Как сообщается, обновленный формат проведения уик-энда может быть опробован уже на Гран-при Азербайджана. Однако пока неясно, как это будет выглядеть, потому что «Пирелли» не хочет поставлять более 12-и комплектов шин на каждого гонщика для Гран-при со спринтерским заездом. «Шины уже на пути в Баку», — объясняет спортивный директор Марио Изола.
Напомним, Гран-при Азербайджана планируется провести с 28 по 30 апреля.
- 31 марта 2023
-
10:46
-
10:25
-
10:12
-
09:04
-
07:03
-
05:31
-
01:05
-
00:54
-
00:46
-
00:04
- 30 марта 2023
-
22:55
-
22:52
-
21:57
-
21:46
-
20:53
-
20:49
-
19:56
-
19:52
-
19:02
-
18:46
-
17:53
-
17:14
-
16:28
-
15:55
-
14:54
-
14:15
-
14:10
-
13:50
-
12:53
-
12:41
-
12:11
-
12:00
-
11:04
-
10:37
-
10:26