Вольф: не стоит ждать чуда от модернизации болида
Поделиться
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф признался, что хоть команда и видит признаки прогресса в понимании нынешнего болида W14, но не стоит ждать чуда от этой модернизации.
«Мы делаем хорошие шаги, хорошие разработки, но их нужно обкатать, протестировать, подтвердить, поэтому я думаю, что мы не стремимся к внедрению обновлений до Гран-при Эмилии-Романьи в Имоле. Мы хотим сделать всё правильно, и у нас идут дела в хорошем направлении, но не стоит ожидать чуда, когда мы вдруг окажемся на поуле с отрывом в полсекунды.
Я думаю, что это больше похоже на укрепление нашего места между «Феррари», «Астон Мартин» и нами. Это было бы хорошим шагом, но в следующих трёх гонках мы не будем прибавлять в производительности», — приводит слова Вольфа GPFans.
Комментарии
- 31 марта 2023
-
12:16
-
11:53
-
11:29
-
11:20
-
10:46
-
10:25
-
10:12
-
09:04
-
07:03
-
05:31
-
01:05
-
00:54
-
00:46
-
00:04
- 30 марта 2023
-
22:55
-
22:52
-
21:57
-
21:46
-
20:53
-
20:49
-
19:56
-
19:52
-
19:02
-
18:46
-
17:53
-
17:14
-
16:28
-
15:55
-
14:54
-
14:15
-
14:10
-
13:50
-
12:53
-
12:41
-
12:11
Партнерский контент