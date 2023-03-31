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Вольф: не стоит ждать чуда от модернизации болида

Вольф: не стоит ждать чуда от модернизации болида
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф признался, что хоть команда и видит признаки прогресса в понимании нынешнего болида W14, но не стоит ждать чуда от этой модернизации.

«Мы делаем хорошие шаги, хорошие разработки, но их нужно обкатать, протестировать, подтвердить, поэтому я думаю, что мы не стремимся к внедрению обновлений до Гран-при Эмилии-Романьи в Имоле. Мы хотим сделать всё правильно, и у нас идут дела в хорошем направлении, но не стоит ожидать чуда, когда мы вдруг окажемся на поуле с отрывом в полсекунды.

Я думаю, что это больше похоже на укрепление нашего места между «Феррари», «Астон Мартин» и нами. Это было бы хорошим шагом, но в следующих трёх гонках мы не будем прибавлять в производительности», — приводит слова Вольфа GPFans.

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