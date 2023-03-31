Хорнер: нам будет очень трудно развивать эту машину

Директор «Ред Булл» Кристиан Хорнер оценил, как штраф за нарушение бюджетного лимита может повредить разработке болида RB19.

«Я думаю, что нам будет очень трудно развивать эту машину. Потому что если вы посмотрите, сколько у нас времени на работу в аэродинамической трубе по сравнению с некоторыми соперниками, то в процентном соотношении разница существенная. И мы должны сделать всё возможное с тем, что у нас есть. Надо быть эффективными, результативными и избирательными в том, что мы выбираем для разработки и как распределяем наше время.

За последние пару лет культура полностью изменилась, это новый вызов в Формуле-1. Раньше болид разрабатывался так быстро, как только можно было, с тем бюджетом, который у вас был. Теперь это вопрос того, куда и как распределять свои ресурсы. К тому же есть много переменных, которые могут оказать огромное влияние на потенциал развития — например, повреждения в результате аварий. Будет интересно посмотреть, как всё сложится в этом году», — приводит слова Хорнера GPFans.