Фернандо Алонсо назвал задачи «Астон Мартин» после двух тренировок ГП Австралии

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился мнением о выступлениях на двух тренировках Гран-при Австралии, где он показал четвёртый и первый результат соответственно. По словам Алонсо, теперь команде нужно сосредоточиться на работе с шинами, а также сфокусироваться на темпе машины на длительных отрезках.

«Пятница для нас сложилось хорошо. Здорово вернуться в Австралию. В первой тренировке мы сосредоточились на некоторых тестовых заданиях и шаг за шагом выполняли нашу программу. На вторую половину дня, очевидно, повлиял дождь, так что завтра ещё предстоит кое-какая работа. Нам нужно больше узнать о шинах и темпе машины на длительных отрезках, потому что сегодня на это было не так много времени. Однако пока машина, кажется, ведёт себя здорово. Завтра, кажется, дождя не ожидается, и мы бы только приветствовали это, учитывая выступления команды в подобных условиях в предыдущих гонках», — приводит слова Алонсо пресс-служба Формулы-1.

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