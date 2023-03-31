Хорнер удивлён ограничением ФИА на «культовые» празднования команд Формулы-1 на пит-уолле

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался об изменениях в правилах от ФИА. Напомним, в преддверии Гран-при Австралии, который состоится в эти выходные, гоночный директор Формулы-1 Нильс Виттих напомнил командам, что их сотрудникам запрещено взбираться на пит-уолл.

«Я думаю всё, что связано с безопасностью, очевидно, нужно воспринимать очень серьёзно. Но это довольно знаковый момент, когда вы видите, как болид пересекает финишную черту, а сотрудники команды празднуют у ограждения. И если это делается безопасным образом, то лично я не вижу в этом проблемы.

Я всегда считал, что это часть гонок, и мы, как «Ред Булл», добивались победы 94 раза, и ни разу у нас не было травм или каких-либо проблем. Но если таковы правила, значит надо уважать их», — приводит слова Хорнера Motorsport.