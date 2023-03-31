Штайнер сделал заявление о возможном приглашении в «Хаас» Даниэля Риккардо

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мнением о возможности приглашения в команду австралийского пилота Даниэля Риккардо. Штайнер не стал исключать такую возможность.
«Пока преждевременно говорить о смене состава пилотов на следующий год, так что давайте посмотрим, как всё сложится в этом году. Конечно, когда-нибудь, может быть, я с ним [с Даниэлем] и поговорю, но ничего не обещаю», — приводит слова Штайнера Daily Mail.
Напомним, по окончании минувшего сезона Формулы-1 Риккардо покинул «Макларен», за который дебютировал в 2021 году. За время выступлений в британской команде Даниэль всего однажды поднимался на подиум, выиграв Гран-при Италии. В нынешнем сезоне Даниэль является третьим пилотом австрийской команды «Ред Булл».
Даниэль Риккардо показал трюк на кроссовом мотоцикле:
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