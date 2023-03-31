Один из двух прототипов BR03 попал в аварию в Сочи, у гонщика от удара треснул шлем. Видео

Сегодня, 31 марта, на «Сочи Автодроме» в заездах перед первым этапом СМП Эндуранс экипаж №17 Виктора Шайтара и Александра Смоляра, пилотировавший BR03, попал в аварию. За рулём болида в момент аварии находился Шайтар.

Как информирует телеграм-канал First Place, удар оказался настолько сильным, что у Шайтара треснул шлем. После аварии пилот был доставлен на медобследование с подозрением на небольшое сотрясение мозга. Сейчас его состоянию ничего не угрожает.

Предполагается, что авария могла случиться из-за технической неисправности автомобиля. Скорее всего, восстановить болид уже не получится.

Напомним, в январе этого года Смоляр выиграл виртуальную гонку «24 часа Ле-Мана», которая проводилась на симуляторе rFactor 2. Россиянин выиграл суточный марафон в категории GTE в составе экипажа команды R8G Esports.