Один из двух прототипов BR03 попал в аварию в Сочи, у гонщика от удара треснул шлем. Видео

Сегодня, 31 марта, на «Сочи Автодроме» в заездах перед первым этапом СМП Эндуранс экипаж №17 Виктора Шайтара и Александра Смоляра, пилотировавший BR03, попал в аварию. За рулём болида в момент аварии находился Шайтар.
Как информирует телеграм-канал First Place, удар оказался настолько сильным, что у Шайтара треснул шлем. После аварии пилот был доставлен на медобследование с подозрением на небольшое сотрясение мозга. Сейчас его состоянию ничего не угрожает.
Предполагается, что авария могла случиться из-за технической неисправности автомобиля. Скорее всего, восстановить болид уже не получится.
Напомним, в январе этого года Смоляр выиграл виртуальную гонку «24 часа Ле-Мана», которая проводилась на симуляторе rFactor 2. Россиянин выиграл суточный марафон в категории GTE в составе экипажа команды R8G Esports.
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