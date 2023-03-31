Расселл: очень приятно видеть, что машина чувствует себя лучше

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился впечатлениями от прошедших свободных заездов на Гран-при Австралии.
«В целом это был не слишком плохой день. Мы проделываем хорошие шаги с машиной по пятницам. Меняем некоторые вещи и добиваемся того, чтобы машина была в хорошем состоянии по ходу уикенда. Очень приятно видеть, что машина чувствует себя лучше, и знать, что мы как команда внесли свой вклад в это.
Вторая практика была разочаровывающей для всех из-за дождя. Тем не менее, это была приемлемая сессия для нас, поскольку мы сделали шаг вперёд по сравнению с первым тренировочным заездом. Посмотрим, что принесёт завтрашняя погода. Сегодня дождь пошёл довольно неожиданно, завтра может произойти то же самое. Я буду рад, если ситуация изменится», — приводит слова Расселла пресс-служба «Мерседеса».
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