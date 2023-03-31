Один из самых перспективных российских гонщиков Смаль ушёл в гонки на выносливость

Известный российский гонщик Кирилл Смаль в нынешнем сезоне не будет выступать в младших гоночных сериях. Вместо этого Смаль продолжит карьеру в гонках на выносливость.

«Новая глава в моей карьере. В этом сезоне я буду выступать в серии Michelin Le Mans Cup за команду CD Sport. Мне предстоит пилотировать прототип Ligier JS P320 в классе LMP3. Моим напарником станет Фабьен Мишаль», — написал Смаль в своём телеграм-канале.

Смаль начал выступать в картинге в 2012 году, а в 2020-м перешёл в гонки формул, завоевав в сезоне-2021 бронзовые награды в итальянской Формуле-4 и серии Объединённых Арабских Эмиратов. В 2022 году Кирилл продолжил выступать в испанской Формуле-4, где восемь раз поднимался на подиум и занял четвёртое место по итогам сезона. Помимо этого россиянин стал заводским пилотом картинговых команд Birel ART и Ricciardo Kart Racing в категории KZ2, а зимой 2023 года провёл несколько этапов в ближневосточной Формуле-Regional.